Россия потеряла покупателя для своих истребителей Су-35

Наука и технологии
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Россия потеряла покупателя для своих истребителей Су-35Индонезию
Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии маршал авиации Фаджар Прасетьо заявил, что контракт России на поставку Индонезии партии многоцелевых истребителей Су-35 не будет реализован.
Таким образом, Индонезия не будет приобретать 11 российских самолётов. Сообщается, что причина такого решения — отсутствие бюджетных средств. При этом Прасетьо отметил, что Индонезия с «тяжёлым сердцем» вынуждена отказаться от российских истребителей.
Однако вместо Су-35 Индонезия закупит 36 французских истребителей Rafale и восемь американских F-15EX. Помимо этого того, ВВС страны получат военно-транспортные самолёты Lockheed Martin C-130J Super Hercules и средневысотные ударные беспилотники большой продолжительности полёта. Отмечается, что переговоры о закупке партии французских истребителей Индонезия вела весь 2021 год.
Источник: Военное обозрение