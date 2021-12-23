Россия потеряла покупателя для своих истребителей Су-35

Таким образом, Индонезия не будет приобретать 11 российских самолётов. Сообщается, что причина такого решения — отсутствие бюджетных средств. При этом Прасетьо отметил, что Индонезия с «тяжёлым сердцем» вынуждена отказаться от российских истребителей.

Однако вместо Су-35 Индонезия закупит 36 французских истребителей Rafale и восемь американских F-15EX. Помимо этого того, ВВС страны получат военно-транспортные самолёты Lockheed Martin C-130J Super Hercules и средневысотные ударные беспилотники большой продолжительности полёта. Отмечается, что переговоры о закупке партии французских истребителей Индонезия вела весь 2021 год.