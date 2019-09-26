Россия потратит 15 миллиардов рублей только на первые 5 спутников для собственного интернета

Спутники называются «Экспресс-РВ». Средства на них будут выделять до 2022 года. Напомним, о создании спутниковой глобальной сети «Сфера» Путин заявил в июле прошлого года. Сообщается, что на орбите будет функционировать 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. Конкурентами проекта считаются OneWeb и программа SpaceX.

«Сфера» объединит спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонец».