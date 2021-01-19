Россия потратит 19 млрд рублей на планшеты с отечественной системой для врачей и учителей

Об этом пишет «Коммерсант». Сообщается, что Минцифры запросило из бюджета всего 118,4 млрд рублей на «цифровую модернизацию ряда ведомств и государственных услуг». Из них 19,4 млрд рублей хотят выделить на развитие ОС «Аврора». В рамках проекта учителям и врачам раздадут планшеты с ней. 700 тысяч устройств хотят поставить до 2024 года.

Планшеты на «Авроре» сейчас производят только российские IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг». Источник также рассказал журналистам, что деньги направят на разработку новых процессоров для устройств с поддержкой 5G.