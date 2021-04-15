Россия потратит 6,6 млрд рублей на сбор сканов лиц и отпечатков пальцев граждан

Сообщается, что Ростелеком намерен собрать сканы лиц и отпечатки пальцев около 50 млн россиян. Сдать данные граждане смогут бесплатно. Всё это пойдёт на масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) Ростелекома.

Напомним, ЕБС запустили летом 2018 года. Сначала собирать данные для неё обязали банки. К февралю 2021 года в ЕБС были данные лишь 164 тысяч россиян. Поскольку банки не оправдали надежд, власти решили подключить к сбору данных госструктуры. В частности, сдать биометрию можно будет в МФЦ.