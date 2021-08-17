Россия потратит 7 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент в интернете

Деньги будут выделены из Резервного фонда правительства, пишет РБК. Их направят на поддержку не менее 200 интернет-проектов. Их должны будут реализовать до 31 декабря 2021 года, но не обязательно.

Источники сообщили, что в следующем году есть перспективы «значимого увеличения объёмов средств» в 1,5 раза.

Выделенные 7 млрд рублей будет распределены на конкурсе. Участвовать могут «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, Яндекс и другие крупные игроки рынка.

Эксперты расходятся во мнениях относительно инициативы. Директор Института современных медиа обратил внимание на политическую составляющую проекта. Гендиректор киностудии «Профит» считает, что сейчас, в пандемию, любая помощь пойдёт во благо производителям контента.