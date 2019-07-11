Россия потратит больше миллиарда рублей на специальный интернет для чиновников

Все работы ФСО проведёт в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Помимо указанной выше суммы будет потрачено ещё 550 миллионов рублей в 2020 году и 440 миллионов рублей в 2021. Эти деньги уйдут на обеспечение взаимодействия через Rsnet информационных систем федеральных органов государственной власти и региональных.

Сеть Rsnet была создана ещё в конце 1990-х годов для безопасного выхода в интернет представителей власти. В 2015 году Путин поручил обеспечить выход в Rsnet по зашифрованным каналам связи Администрации Президента, Правительству, Государственной Думе, Совету Федерации, Следственному комитету, прокуратуре, судебным органам и другим.