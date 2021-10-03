Россия потратит на оборону больше денег, чем на экономику в 2022-2024 годах

Издание «Ведомости» пишет, что расходы на оборону составят более 3,5 трлн рублей. Это эквивалентно 2,6% прогнозируемого ВВП и 15% общих расходов страны. На национальную экономику планируют потратить 3,46 трлн рублей.

Журналисты отметили, что большая часть расходов на национальную оборону проходит как секретная, а вот расходы на экономику можно проанализировать. При этом некоторые оборонные статьи включены в другие разделы бюджета. Например, расходы Минобороны на развитие связи и информатики включены в экономический раздел, а пенсии бывшим военнослужащим — в «Социальную политику». В 2022 году на последнее потратят почти 370 млрд рублей.