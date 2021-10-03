Россия потратит на оборону больше денег, чем на экономику в 2022-2024 годах

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Россия потратит на оборону больше денег, чем на экономику в 2022-2024 годахБолее 3,5 трлн рублей
Из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022–2024 годы стало известно, что Россия потратит на «Национальную оборону» больше, чем на «Национальную экономику». При этом большая часть расходов на оборону засекречена.
Издание «Ведомости» пишет, что расходы на оборону составят более 3,5 трлн рублей. Это эквивалентно 2,6% прогнозируемого ВВП и 15% общих расходов страны. На национальную экономику планируют потратить 3,46 трлн рублей.
Журналисты отметили, что большая часть расходов на национальную оборону проходит как секретная, а вот расходы на экономику можно проанализировать. При этом некоторые оборонные статьи включены в другие разделы бюджета. Например, расходы Минобороны на развитие связи и информатики включены в экономический раздел, а пенсии бывшим военнослужащим — в «Социальную политику». В 2022 году на последнее потратят почти 370 млрд рублей.