Россия потратит полмиллиарда рублей, чтобы привезти на Землю лунный грунт

Эту информацию обнаружили на сайте госзакупок. Ранее отмечалось, что запуск станции «Луна-28» на ракете-носителе «Ангара-А5» должен состояться в 2027 году. Задача станции — собрать образцы лунного грунта на южном полюсе Луны и привезти их на Землю в специальной капсуле.

На эскизный проект «Луна-28» выделят всего почти полмиллиарда рублей. Пока известно, что в 2021 году будет выделено 27,1 млн рублей, а в 2022 — 17,1 млн.

В прошлом году эксперты рассказывали, что «Луна-28» может доставить на Землю от двух до четырёх килограммов лунного грунта. Всего станция должна взять десять образцов на глубине до одного метра. Каждый из них будет весить 150 граммов.