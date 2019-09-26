Россия потратит рекордные 2 миллиарда рублей на создание альтернативной Википедии

За ближайшие три года правительство планирует выделить на российскую энциклопедию почти 1,7 миллиарда рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022.

Деньги будут выделять частями в течение следующих трёх лет. В 2019 году уже было выделено 302 миллиона 213,8 тысяч рублей. Вместе с этой суммой стоимость проекта достигает почти 2 миллиардов рублей.

Для создания российского интернет-портала, аналога «Википедии» была собрана межведомственная рабочая группа. Её возглавил вице-премьер Сергей Приходько, вошли в неё представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.