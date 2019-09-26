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Россия потратит рекордные 2 миллиарда рублей на создание альтернативной Википедии

Проект должен быть готов к 2022 году
Летом стало известно, что издательство «Большая Российская энциклопедия» получит деньги из госбюджета на создание российского аналога «Википедии». Теперь мы узнали размер финансирования. Проект получается дорогим.

За ближайшие три года правительство планирует выделить на российскую энциклопедию почти 1,7 миллиарда рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022.

Деньги будут выделять частями в течение следующих трёх лет. В 2019 году уже было выделено 302 миллиона 213,8 тысяч рублей. Вместе с этой суммой стоимость проекта достигает почти 2 миллиардов рублей.

Для создания российского интернет-портала, аналога «Википедии» была собрана межведомственная рабочая группа. Её возглавил вице-премьер Сергей Приходько, вошли в неё представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

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