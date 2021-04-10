Россия потребовала от Facebook разблокировать трансляцию про Юрия Гагарина

Ведомство направило руководству Facebook с требованием. Утверждается, что соцсеть ввела ограничения на трансляцию прямого эфира. Роскомнадзор попросил объяснить причину этого.

Речь идёт о прямом эфире издания Russia Today, который проходил 9 апреля. В программе участвовали космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Эфир транслировался на официальном аккаунте RT в Facebook. Соцсеть заблокировала его, отметив, что видео нарушает авторские права.

Роскомнадзор не преминул отметить, что действия Facebook «вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры».

Американская компания Facebook пока не прокомментировала ситуацию.