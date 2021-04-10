Наука и технологии
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Россия потребовала от Facebook разблокировать трансляцию про Юрия Гагарина
Официальная причина блокировки — нарушение авторских прав
Роскомнадзор потребовал, чтобы соцсеть Facebook сняла блокировку с трансляции, посвящённой полёту Юрия Гагарина в космос.
Ведомство направило руководству Facebook с требованием. Утверждается, что соцсеть ввела ограничения на трансляцию прямого эфира. Роскомнадзор попросил объяснить причину этого.
Речь идёт о прямом эфире издания Russia Today, который проходил 9 апреля. В программе участвовали космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Эфир транслировался на официальном аккаунте RT в Facebook. Соцсеть заблокировала его, отметив, что видео нарушает авторские права.
Роскомнадзор не преминул отметить, что действия Facebook «вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры».
Американская компания Facebook пока не прокомментировала ситуацию.