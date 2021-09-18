Россия потребовала от Google заблокировать два документа с именами кандидатов «Умного голосования»

Об этом сообщила сама «Команда Навального» в Telegram. На момент публикации новости документы были доступны. В одном гугл-доке собраны рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты на выборах в Госдуму в московских округах, а во втором — по округам в других регионах.

Уже известно, что Google исполнит требование Роскомнадзора. Компания попросила организаторов удалить документы и пригрозила блокировкой, если они это не сделают. Чем всё завершится, пока неясно.