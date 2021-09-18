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Россия потребовала от Google заблокировать два документа с именами кандидатов «Умного голосования»Google пошла навстречу
СМИ сообщили, что Роскомнадзор потребовал удаления двух гугл-доков команды оппозиционера Алексея Навального* (*организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Эти документы содержат рекомендации по «Умному голосованию» — стратегии, которая предназначена для недопущения «Единой России» в парламент.
Об этом сообщила сама «Команда Навального» в Telegram. На момент публикации новости документы были доступны. В одном гугл-доке собраны рекомендованные «Умным голосованием» кандидаты на выборах в Госдуму в московских округах, а во втором — по округам в других регионах.
Уже известно, что Google исполнит требование Роскомнадзора. Компания попросила организаторов удалить документы и пригрозила блокировкой, если они это не сделают. Чем всё завершится, пока неясно.