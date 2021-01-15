Россия потребовала от YouTube разблокировать канал футбольного клуба «Ахмат»

Как говорят в футбольном клубе, канал заблокировали без каких-либо оснований. Аккаунт ФК «Ахмат» и сейчас недоступен, видео оттуда посмотреть нельзя.

«Российская газета» отмечает, причиной блокировки могли стать санкции США против клуба, фонда Ахмата Кадырова и ряда должностных лиц Чечни.

Роскомнадзор уже направил компании Google письма с требованием восстановить доступ к официальным каналам футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. Российское ведомство отметило, что такие действия YouTube нарушают право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляют интересы фанатов футбола и смешанных единоборств.