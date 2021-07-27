Россия потребовала от YouTube заблокировать каналы сторонников Навального

В частности, Роскомнадзор требует, чтобы YouTube ограничил каналы Леонида Волкова, Георгия Албурова и Владимира Милова. Запрос на блокировку поступил от Генпрокуратуры. Там считают, что канал Волкова, например, распространяет «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений» и «призывает к массовым беспорядкам».

Также Роскомнадзор включил данные каналы в «список запрещённых материалов». Команда YouTube уже написала сторонникам Навального, что если они не удалят контент, Google будет вынуждена заблокировать его.

TJ также пишет, что Роскомнадзор потребовал заблокировать канал юриста фонда Вячеслава Гимади, у которого есть лишь 10 подписчиков.