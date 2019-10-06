Россия пожаловалась на нехватку времени для создания планирующей авиабомбы

«Дрель» — бомба авиационная. «Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше — только хуже», — так ответил глава концерна на вопрос о завершении испытаний.

О том, что они будут завершены до конца 2019 года, ранее сообщала пресс-служба самого «Техмаша». Начались же испытания в 2016 году.

Как говорил вице-премьер, «Дрель» будет использоваться самолётами оперативно-тактической авиации. Также она поступит на вооружение истребителя пятого поколения Су-57.

Предназначена «Дрель» для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.