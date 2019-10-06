Наука и технологии
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Россия пожаловалась на нехватку времени для создания планирующей авиабомбы
Во всём виновата погода
Глава концерна «Техмаш» сообщил журналистам, что Россия не сможет завершить до конца года государственные испытания новой бомбы «Дрель». Причина тому — плохая погода.
«Дрель» — бомба авиационная. «Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше — только хуже», — так ответил глава концерна на вопрос о завершении испытаний.
О том, что они будут завершены до конца 2019 года, ранее сообщала пресс-служба самого «Техмаша». Начались же испытания в 2016 году.
Как говорил вице-премьер, «Дрель» будет использоваться самолётами оперативно-тактической авиации. Также она поступит на вооружение истребителя пятого поколения Су-57.
Предназначена «Дрель» для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.
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