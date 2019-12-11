Наука и технологии
Сегодня 14:00
Россия предрекла Telegram судьбу крупнейшей пиратской площадки
Просит США с этим разобраться
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) написала заявление в Комиссию по ценным бумагам (SEC) США по поводу того, что Telegram из-за запуска криптовалюты Gram может стать крупнейшей пиратской площадкой.
Российская организация попросила SEC «проанализировать риски инвесторов, связанные с легализацией, отмыванием доходов, добытых преступным путем». По мнению экспертов, криптовалюта Gram может использоваться для продажи нелегального контента. А это значит, что доходы, связанные с её оборотом, могут влечь за собой риски для инвесторов.
Члены ассоциации надеются, что SEC задаст соответствующие вопросы руководству Telegram в рамках собственного иска. В АЗАПИ считают, что для предотвращения пиратства мессенджеру может помочь внедрение цифровых отпечаток. Другие варианты маловероятны, так как ранее сервис никогда соглашался раскрывать данные пользователей.