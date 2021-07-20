Россия представила беспилотный вертолёт

Сообщается, что максимальная взлётная масса вертолёта составляет 200 килограммов. Продолжительность его полёта равна четырём часам. Управлять БАС-200 можно дистанционно. В комплекте с ним поставляется подвижный пункт управления, размещённый на легковом автомобильном прицепе.

Беспилотник можно использовать для мониторинга местности и доставки грузов весом до 50 килограммов.

Также на авиасалоне Ростех представил гибридную силовую установку для лёгких вертолётов и беспилотников. Она состоит из газотурбинного двигателя, электродвигателей, системы управления и аккумуляторной батареи. Мощность установки на взлётном режиме равна 900 кВт. Винты приводятся во вращение от электродвигателей, которые, в свою очередь, питаются от генератора или аккумуляторной батареи.