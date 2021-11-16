Россия представила систему управления роем беспилотников с самолёта

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика. Систему, которая представляет собой автоматизированное рабочее место оператора представили на Dubai Airshow 2021. Ею можно «оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооружённых сил России».

Отмечается, что такое рабочее место оператор позволит создать сетецентрические системы для ведения боевых действий. Суть такого подхода заключается в том, что обеспечивается интеграция в единое информационное поле боевых информационно-управляющих систем самолётов и кораблей.

В системе управлениями роем дронов используются передовые информационные технологии: элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности.