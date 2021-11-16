Наука и технологии
Сегодня в 13:05
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Россия представила систему управления роем беспилотников с самолёта

На Dubai Airshow 2021
Журналисты узнали, что система управления группой авиационных беспилотников компании «Кронштадт» может быть установлена на самолёт или корабль.
Россия представила систему управления роем беспилотников с самолёта

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика. Систему, которая представляет собой автоматизированное рабочее место оператора представили на Dubai Airshow 2021. Ею можно «оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооружённых сил России».

Отмечается, что такое рабочее место оператор позволит создать сетецентрические системы для ведения боевых действий. Суть такого подхода заключается в том, что обеспечивается интеграция в единое информационное поле боевых информационно-управляющих систем самолётов и кораблей.

В системе управлениями роем дронов используются передовые информационные технологии: элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности.

Источник: ТАСС
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