Россия представит новые версии советской знаменитой «Мотолыги»

Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на АО «Ремдизель», в России созданы многоцелевые гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ. Они являются модификациями МТ-ЛБ. «Мотолыга» эксплуатируются с 1964 года. Это один из самых распространённых транспортёров такого класса. Он стоит на вооружении в 40 странах.

Сообщается, что у модернизированных гусеничных тягачей улучшены подвижность, защита, эргономика, командная управляемость, грузоподъёмность и огневая мощь. В новых машинах используются новый двигатель и гусеница с закрытым шарниром. Сейчас на «Ремдизеле» готовые опытные экземпляры модернизированных тягачей. Отмечается, что МГТТ-ЛБ может стать платформой для новых комплексов вооружений для Сухопутных войск.

Напомним, форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа.