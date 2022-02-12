Россия предупредила о приближении к Земле астероида размером больше Ватикана

Как отмечает «Роскосмос», диаметр космического тела составляет примерно 1,3 километра. Для сравнения, Ватикан в длину составляет 1,05 километра. Как пишет сама корпорация, размер астероида превышает в четыре раза высоту Эйфелевой башни.

Небесное тело пролетит вблизи от Земли 4 марта. Астероид классифицируется как «потенциально опасный», однако столкновения с планетой ждать не стоит. Астероид пройдёт на расстоянии более 4,8 млн километров от Земли. Это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и планетой.

Предоставленную анимацию сделали с помощью 40-см телескопа в Мульте (Алтай).