Россия предупредила о приближении к Земле астероида размером больше Ватикана

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Россия предупредила о приближении к Земле астероида размером больше ВатиканаНо бояться нечего
Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о том, что к Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Компания также опубликовала анимацию его пролёта.
Как отмечает «Роскосмос», диаметр космического тела составляет примерно 1,3 километра. Для сравнения, Ватикан в длину составляет 1,05 километра. Как пишет сама корпорация, размер астероида превышает в четыре раза высоту Эйфелевой башни.
Небесное тело пролетит вблизи от Земли 4 марта. Астероид классифицируется как «потенциально опасный», однако столкновения с планетой ждать не стоит. Астероид пройдёт на расстоянии более 4,8 млн километров от Земли. Это в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и планетой.
Предоставленную анимацию сделали с помощью 40-см телескопа в Мульте (Алтай).
Источник: Роскосмос