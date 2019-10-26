Россия приготовилась отбивать воздушные атаки со стороны Афганистана

Как пишет «РБК», комплекс перебросили в Таджикистан впервые. Источники издания также отметили, что в Средней Азии С-300 стоит на вооружении только у Казахстана.

СМИ напоминает, что ранее на этой неделе зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С» перебросили из России в Сербию. Там до 29 октября будут проходить совместные учения по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019. По словам представителей Минобороны, это первый раз, когда С-400 и «Панцирь-С» участвуют в учениях за рубежом. Позже стало известно, что Сербия купила у России один «Панцирь-С».