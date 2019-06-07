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Россия пригрозила Google штрафом за показ запрещённой информации

Роскомнадзор уже направил компании предупреждение
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google грозит штраф за то, что она снизила фильтрацию запрещённого в России контента.

Об этом Жаров поведал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Google снизила фильтрацию трафика до 67,3% по данным на 30 мая. В связи с этим служба направила уведомление компании с предупреждением о штрафе. По требованиям российских властей объём фильтрации трафика для Google должен составлять не менее 80%.

Под фильтрацией трафика подразумевается исключение из результатов поисковой выдачи ссылок на страницы с запрещённой в России информацией. Чтобы отслеживать такие ссылки, компании должны быть подключены к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) со списком сайтов.

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