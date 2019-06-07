Россия пригрозила Google штрафом за показ запрещённой информации

Об этом Жаров поведал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Google снизила фильтрацию трафика до 67,3% по данным на 30 мая. В связи с этим служба направила уведомление компании с предупреждением о штрафе. По требованиям российских властей объём фильтрации трафика для Google должен составлять не менее 80%.

Под фильтрацией трафика подразумевается исключение из результатов поисковой выдачи ссылок на страницы с запрещённой в России информацией. Чтобы отслеживать такие ссылки, компании должны быть подключены к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) со списком сайтов.