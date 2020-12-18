Россия пригрозила YouTube и Facebook штрафами в размере одной пятой годовой выручки

В частности, речь идёт о требованиях Роскомнадзора удалить какой-либо контент, запрещённый в России. Депутаты говорят, что частые нарушители в этой сфере — крупные иностранные компании, в том числе YouTube, Facebook и Twitter.

Согласно поправкам, если компания не удалит материалы с экстремистским содержанием, информацией о наркотиках и детской порнографией, она должна будет заплатить от одной десятой до одной пятой совокупного размера выручки за год. Ранее суммы штрафа предлагались такие — от 8 млн до 15 млн рублей.