Наука и технологии
Сегодня 14:23
Россия пригрозила YouTube и Facebook штрафами в размере одной пятой годовой выручки
За неудаление незаконного контента
В Госдуме одобрили поправки к законопроекту о штрафах для владельцев интернет-ресурсов за неисполнение требований Роскомнадзора. Из-за этого YouTube и Facebook угрожают санкции в размере одной пятой годовой выручки.
В частности, речь идёт о требованиях Роскомнадзора удалить какой-либо контент, запрещённый в России. Депутаты говорят, что частые нарушители в этой сфере — крупные иностранные компании, в том числе YouTube, Facebook и Twitter.
Согласно поправкам, если компания не удалит материалы с экстремистским содержанием, информацией о наркотиках и детской порнографией, она должна будет заплатить от одной десятой до одной пятой совокупного размера выручки за год. Ранее суммы штрафа предлагались такие — от 8 млн до 15 млн рублей.