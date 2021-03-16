Россия пригрозила заблокировать Twitter через месяц

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что штатно замедлил Twitter. Таким образом ведомство ответило на неудаление соцсетью запрещённой в РФ информации. Роскомнадзор, как утверждается, нашёл в Twitter 3,1 тысячи материалов с запрещённой информацией. Под этим имеется в виду контент с детской порнографией, о наркотиках и самоубийствах.

В Роскомнадзоре отметили, что у Тwitter есть шанс избежать блокировки, если соцсеть пойдёт на контакт с ведомством по удалению запрещённой информации.

Стоит отметить, что замедление Twitter, по словам же представителей Роскомнадзора, распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений.