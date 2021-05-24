Россия пригрозила замедлить Google на территории страны

В формулировке ведомства указано, что «Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании в РФ». В Роскомнадзоре заявили, что у Google есть сутки на удаление запрещённой информации. Какая именно информация имеется в виду, пока неясно.

Стоит отметить, что ранее Google подала иск к Роскомнадзору после требования ведомства заблокировать 12 ссылок на контент YouTube с призывами участвовать в митингах в январе 2021 года. Компания хочет признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу. Позже Роскомнадзор ответил, что «готов к диалогу с Google в суде».