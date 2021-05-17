Наука и технологии
Сегодня в 17:21
Россия пригрозила замедлить YouTube и Facebook
За неудаление запрещённых материалов
Сегодня вместе с объявлением о том, что Twitter больше не замедлен в сетях фиксированного доступа, Роскомнадзор пригрозил применить те же меры по отношению к YouTube и Facebook.
Роскомнадзор написал, что обнаружил случаи размещения незаконных материалов в Facebook и YouTube. Ведомство заявило, что если эти площадки не удалят запрещённый контент, в России их могут замедлить.
Под запрещёнными материалами Роскомнадзор имеет в виду детскую порнографию, пронаркотический контент, призывы к самоубийствам.
Ранее с подобными требованиями ведомство обратилось к Twitter. Соцсеть ответила недостаточно оперативно, и Роскомнадзор замедлил её трафик в России. В первый день замедления упали сайты российских госорганов. Пользователи Twitter позже заметили, что у них стали хуже прогружаться медиафайлы.