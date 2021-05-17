Россия пригрозила замедлить YouTube и Facebook

Роскомнадзор написал, что обнаружил случаи размещения незаконных материалов в Facebook и YouTube. Ведомство заявило, что если эти площадки не удалят запрещённый контент, в России их могут замедлить.

Под запрещёнными материалами Роскомнадзор имеет в виду детскую порнографию, пронаркотический контент, призывы к самоубийствам.

Ранее с подобными требованиями ведомство обратилось к Twitter. Соцсеть ответила недостаточно оперативно, и Роскомнадзор замедлил её трафик в России. В первый день замедления упали сайты российских госорганов. Пользователи Twitter позже заметили, что у них стали хуже прогружаться медиафайлы.