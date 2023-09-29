Россия применила робота-антиснайпера в зоне СВО

Россия применила робота-антиснайпера в зоне СВОКоторого впервые показали в 2021 году
Как сообщает источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения в ходе спецоперации применили новейший роботизированный детектор снайперов «Сосна-Н». Это устройство представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую систему, предназначенную для круглосуточного сканирования окружающей местности и обнаружения любых оптических приборов, используемых для наблюдения или целеуказания.
В том числе прицелов снайперских винтовок, биноклей, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Эта система не только оповещает о присутствии снайпера, но и может прервать его действия путем излучения направленных лазерных помех. Сосна-Н выполняет двойную задачу: обеспечивает безопасность охраняемых лиц, а также охрану объектов и частных пространств. Впервые она была продемонстрирована на форуме «Армия-2021».
Использование таких передовых технологий отражает проводимую работу по повышению возможностей российских спецподразделений.