Россия применила робота-антиснайпера в зоне СВО

В том числе прицелов снайперских винтовок, биноклей, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Эта система не только оповещает о присутствии снайпера, но и может прервать его действия путем излучения направленных лазерных помех. Сосна-Н выполняет двойную задачу: обеспечивает безопасность охраняемых лиц, а также охрану объектов и частных пространств. Впервые она была продемонстрирована на форуме «Армия-2021».

Использование таких передовых технологий отражает проводимую работу по повышению возможностей российских спецподразделений.