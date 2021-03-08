Россия примет новые законы по защите от «беспредела» зарубежных интернет-компаний

Володин прокомментировал решение Facebook заблокировать публикации российских СМИ, которые соцсеть сочла фейковыми. Председатель Госдумы заявил, что решение компании «нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации».

Володин отметил, что Facebook поступает так не впервые. Он упомянул и некие проступки Instagram и Twitter. Володин заявил, что они нарушают российское национальное законодательство. Поэтому Госдума будет предлагать законодательные решения, «которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ».

Председатель Госдумы добавил, что сегодня во многих странах «вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний».