Россия припугнула НАТО самыми сильными бомбардировщиками

НАТО проводила учения BALTOPS-2019. В качестве предупреждения Россия отправила бомбардировщики, заявив позже, что это было «простое патрулирование» над нейтральными водами. По словам журналистов, это заявление НАТО не успокоило.

Издание отметило, что российские бомбардировщики Ту-160 могут находиться в воздухе почти сутки, лететь 12 тысяч километров без дозаправки со скоростью более 2450 километров в час. Самолёты могут нести ядерное оружие, крылатые ракеты и до 45 тонн гранат. Журналисты называют их самыми «сильными». Однако замечают, что полёт такого бомбардировщика стоит дорого, поэтому на вооружении у российской армии аппаратов не много.

«Отправив два самолета, Путин хотел показать странам НАТО устрашающую мощь своей страны», — подытоживает издание.