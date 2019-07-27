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Россия припугнула НАТО самыми сильными бомбардировщиками

Ту-160
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полёт над Балтийским морем в ответ на проводимые в этом районе учения НАТО. Это, как пишет китайское издание Sohu, испугало страны альянса.

НАТО проводила учения BALTOPS-2019. В качестве предупреждения Россия отправила бомбардировщики, заявив позже, что это было «простое патрулирование» над нейтральными водами. По словам журналистов, это заявление НАТО не успокоило.

Издание отметило, что российские бомбардировщики Ту-160 могут находиться в воздухе почти сутки, лететь 12 тысяч километров без дозаправки со скоростью более 2450 километров в час. Самолёты могут нести ядерное оружие, крылатые ракеты и до 45 тонн гранат. Журналисты называют их самыми «сильными». Однако замечают, что полёт такого бомбардировщика стоит дорого, поэтому на вооружении у российской армии аппаратов не много.

«Отправив два самолета, Путин хотел показать странам НАТО устрашающую мощь своей страны», — подытоживает издание.

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