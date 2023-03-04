Россия приступила к созданию замены Ил-38

По словам информированного источника, новый аппарат сохранит стандартную для самолетов этого класса четырехмоторную схему. Также планируется оснастить машину турбовинтовыми двигателями ТВ7-117. Самолет планируют практически полностью построить на российских электронных элементах и комплектующих.

Источник не раскрыл параметры нового самолета, однако уточнил, что летные характеристики этого аппарата будут типичными для турбовинтовых противолодочных самолетов. Кроме того, машина будет оснащена новейшим бортовым оборудованием, в том числе БЦВМ и многофункциональным поисково-прицельным комплексом с гидроакустическими буями. По сравнению с Ил-38 ассортимент боеприпасов также станет больше.