Россия приступила к созданию замены Ил-38

Россия приступила к созданию замены Ил-38Практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих
В РФ началась разработка противолодочного самолета на замену еще советскому Ил-38, который в числе прочего должен получить новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружения, сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Фото: Пресс-служба Президента России
По словам информированного источника, новый аппарат сохранит стандартную для самолетов этого класса четырехмоторную схему. Также планируется оснастить машину турбовинтовыми двигателями ТВ7-117. Самолет планируют практически полностью построить на российских электронных элементах и комплектующих.
Источник не раскрыл параметры нового самолета, однако уточнил, что летные характеристики этого аппарата будут типичными для турбовинтовых противолодочных самолетов. Кроме того, машина будет оснащена новейшим бортовым оборудованием, в том числе БЦВМ и многофункциональным поисково-прицельным комплексом с гидроакустическими буями. По сравнению с Ил-38 ассортимент боеприпасов также станет больше.