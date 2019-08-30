Россия признала неизбежность войны в космосе

По словам главы корпорации, космическое пространство станет милитаризованным. «Медленно, но верно идёт к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — заявил он.

Разговоры об этом вызваны состоявшейся в ночь на пятницу церемонией учреждения космического командования Вооружённых сил США. Президент страны Дональд Трамп сообщил, что теперь космические войска будут играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений.

Кроме того, создание такой структуры — официальное заявление США о том, что они считают космос отдельным потенциальным театром военных действий.