Россия признала неспособность ремонтировать и улучшать советские боевые корабли

Речь идёт о большинстве крупных боевых надводных кораблей, которые были построены в «золотую эру» Военно-морского флота (ВМФ) СССР. Так, специалисты сталкивались с проблемами при модернизации ракетного крейсера проекта 1164 «Маршал Устинов», тяжёлого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» и тяжёлого атомного ракетного крейсера (ТАРК) проекта 1144 «Адмирал Нахимов».

Кроме того, улучшение атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Петр Великий» откладывается, а обновление ракетного крейсера «Москва» проекта 1164 в итоге ограничилось восстановлением походной готовности. В материале также сказано, что Россия не смогла поддерживать в боеготовности эсминцы проекта 956, в том числе из-за проблем с котлотурбинной энергоустановкой.