Россия призвала другие страны обсудить вывод оружия в космос

Министр напомнил, что базой для отношений в военной сфере между Россией и США считается Договор СНВ-3. Он чётко разграничивает наступательное вооружение от оборонительного.

«Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос, — об этом заявили не только американцы, но уже и французы», — отметил глава министерства.

Он также провёл аналогию с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который США не стали ратифицировать. Напомним, действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года.