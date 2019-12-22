Наука и технологии
Сегодня 17:23
Россия призвала другие страны обсудить вывод оружия в космос
Такие планы есть у США и Франции
Министр иностранных дел России заявил, что Москва настаивает на обсуждении проблемы размещения оружия в космосе с другими странами. Причиной это заявления, по всему видимому, стали новости об учреждении военно-космических сил США и Франции.
Министр напомнил, что базой для отношений в военной сфере между Россией и США считается Договор СНВ-3. Он чётко разграничивает наступательное вооружение от оборонительного.
«Несомненно, теперь, когда мы видим, что эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, мы настаиваем на обсуждении проблем, связанных с декларированными планами вывода оружия в космос, — об этом заявили не только американцы, но уже и французы», — отметил глава министерства.
Он также провёл аналогию с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который США не стали ратифицировать. Напомним, действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года.