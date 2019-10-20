Россия призвала остальные страны к разработке единых правил для интернета

По мнению чиновника, на фоне обострения конкуренции во всём мире вырисовывается необходимость создания единых и справедливых правил игры в сфере управления интернетом. Об этом глава Роскомнадзора рассказал на пленарной сессии 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в Китае.

Чиновник считает, что мировое сообщество должно договориться о мерах противодействия ключевым негативным явлениям в цифровой среде. Имеются в виду кибершпионаж, утечки данных, злоупотребление монопольным положением на различных рынках, манипулирование общественным мнением, распространение наркотиков, детская порнография и др.

Как заявил представитель ведомства, сегодня развивается феномен «интернета больших корпораций». Это значит, что крупные международные IT-компании оказывают наиболее существенное влияние на текущий облик глобальной сети.