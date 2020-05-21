Наука и технологии
Сегодня 16:55
Россия продаст за границу станцию для обнаружения гиперзвуковых ракет
Такие создают в разных странах
Россия продаст за границу радиолокационную станцию (РЛС) для обнаружения гиперзвуковых ракет. Ожидается высокий спрос в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на АО «Рособоронэкспорт». Речь идёт о мобильной трёхкоординатной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ. Эта РЛС имеет повышенную помехозащищённость, способна обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных целей, в том числе гиперзвуковые. Также в составе станции есть оборудование для опознавания обнаруженных объектов.
Сообщается, что РЛС может «видеть» цели, летящие со скоростью до 8000 километров/час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров.
в «Рособоронэкспорте» уверены, что сегодня при очевидных перспективах гиперзвуковых технологий станция станет лидером в своём сегменте рынка.