Россия продаст за рубеж 50 новейших образцов военной техники

Как пишет «Российская газета», среди этих образцов будет бронетехника на платформе танка Т-14 «Армата». О том, что новинка пойдёт на экспорт ранее уже говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Сообщалось, что поставки «Арматы» иностранным заказчикам могут начаться после получения первых партий танка российскими военными.

Помимо этого на экспорт отправятся истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированный вертолёт Ми-28НЭ, вертолёт корабельного базирования Ка-52К и зенитная ракетная система «Антей-4000».

Сегодня также стало известно, что российские военные до конца ноября получат первый серийный истребитель Су-57. Сейчас он проходит лётные испытания. Это второй серийный образец.