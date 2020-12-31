Россия продлила бесплатный доступ к сайтам до лета 2021 года

Приказ о продлении эксперимента уже подписал глава Минцифры Максут Шадаев, пишет «РИА Новости». Также ведомство разработало законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В пресс-службе министерства заявили, что проект «Доступный интернет» оказался востребованным у россиян.

Сейчас в список социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт. Там, например, есть «ВКонтакте», «Одноклассники», «Хабр», мессенджер «ТамТам» и другие сайты.