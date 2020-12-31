Наука и технологии
Сегодня 13:57
Россия продлила бесплатный доступ к сайтам до лета 2021 года
Проект должен был завершиться сегодня, 31 декабря
В 2020 году Владимир Путин поручил запустить проект «Доступный интернет», в рамках которого россияне могут бесплатно заходить на социально значимые сайты. Минцифры начало проект 1 апреля и планировало его завершить 31 декабря. Теперь стало известно, что «Доступный интернет» будет действовать до 30 июня 2021 года.
Приказ о продлении эксперимента уже подписал глава Минцифры Максут Шадаев, пишет «РИА Новости». Также ведомство разработало законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В пресс-службе министерства заявили, что проект «Доступный интернет» оказался востребованным у россиян.
Сейчас в список социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт. Там, например, есть «ВКонтакте», «Одноклассники», «Хабр», мессенджер «ТамТам» и другие сайты.