Россия продлила срок замедления Twitter

Роскомнадзор заявил, что трафик в Twitter будет замедлен до 15 мая 2021 года. С тех пор, как эти меры были введены в отношении соцсети, она удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи запрещённых в России материалов.

В ведомстве рассказали, что Twitter удаляет ссылки на запрещённый контент примерно за 81 час в среднем. Роскомнадзор требует, что компания ускорила удаление в соответствии с российским законодательством и вообще удалила весь запрещённый контент.

Как пояснили в ведомстве, Twitter пошла на уступки, поэтому Роскомнадзор решил не переходить к полной блокировке соцсети.