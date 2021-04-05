Наука и технологии
Сегодня в 14:04
Россия продлила срок замедления Twitter
Блокировать пока не будет
В марте Роскомнадзор объявил, что замедляет работу Twitter на территории России из-за того, соцсеть не удаляет запрещённую информацию. Позже ведомство пригрозило компании блокировкой, если она так и не удалит определённый контент. Сегодня Роскомнадзор сообщил, что продлил в России меры по замедлению Twitter, и пока блокировать её не будет.
Роскомнадзор заявил, что трафик в Twitter будет замедлен до 15 мая 2021 года. С тех пор, как эти меры были введены в отношении соцсети, она удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи запрещённых в России материалов.
В ведомстве рассказали, что Twitter удаляет ссылки на запрещённый контент примерно за 81 час в среднем. Роскомнадзор требует, что компания ускорила удаление в соответствии с российским законодательством и вообще удалила весь запрещённый контент.
Как пояснили в ведомстве, Twitter пошла на уступки, поэтому Роскомнадзор решил не переходить к полной блокировке соцсети.