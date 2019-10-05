Россия проиграла Китаю в скорости оснащения сверхзвуковыми беспилотниками

Беспилотники показали на репетиции посвящённого 70-летию КНР парада, который прошёл 1 октября. На аппаратах британские журналисты заметили номера 21311 и 21312, что указывает на войсковую принадлежность беспилотников.

Более того, по характеру нумерации можно понять, что носителями аппаратов являются стратегические бомбардировщики H-6M Восточного военного округа. Сообщается, что на самом параде китайцы номера уже скрыли, а значит гласности не хотели.

Как пишут журналисты, внешне китайский беспилотник напоминает американский Lockheed D-21. Он, кстати, был потерян США над Китаем в 1971 году.