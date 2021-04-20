Россия проложит подводный интернет-кабель вокруг страны

Первый участок линии проложат от посёлка Териберка до Амдермы, пишет РБК. Весь проект по прокладке кабеля планируется завершить к 2026 году. Протяжённость магистральной подводной волоконно-оптической линии связи составит 12,65 тысячи километров. В линии связи будет шесть пар оптических волокон. Две нужны для выхода на берег, четыре — для транзита трафика. Данные будут передаваться со скоростью до 100 Тбит/с. Кабель сможет выдерживать температуры до минус 50 градусов по Цельсию.

На проект государство выделит 65 млрд рублей. Эксперты пишут, что заинтересоваться проектом могут Яндекс и другие интернет-гиганты, а также сотовые операторы.