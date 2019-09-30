Россия провалила попытку создать общенациональный интернет по примеру Илона Маска

Вероятнее всего подобное решение связано с тем, что проект так и не нашел ни одного инвестора для реализации амбициозных планов по запуску глобального доступа к интернету через спутниковые системы. По расчетам Роскосмоса, создание “Эфира” требовало порядка 299 млрд рублей, которые планировалось привлечь при помощи государственно-частного партнерства.

Напомним, что “Эфир” являлся своеобразным конкурентом OneWeb и SpaceX в области, связанной с покрытием планеты широкополосным интернетом. Проект был представлен еще в мае 2018 года. По планам разработчиков, для “полного покрытия земной поверхности” им было достаточно 288 спутников, находящихся на орбите на высоте в 870 километров.