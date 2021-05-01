Наука и технологии
Сегодня в 17:14
Россия провела имитацию полёта на Луну
Участвовали шесть человек
Специалисты Института медико-биологических проблем РАН провели эксперимент по имитации полёта на Луну. В нём участвовали шесть человек.
Эксперимент назывался «Эскиз». У него было несколько целей. Первая — оценить уровень стресса человека при остром периоде адаптации к изоляции в гермообъекте. Вторая — изучить молекулярно-клеточные процессы адаптации иммунной системы к экстремальным условиям.
Сообщается, что после завершения эксперимента его участники чувствуют себя хорошо. Всего среди добровольцев было четыре мужчины и две женщины. Они провели две недели в модуле площадью восемь квадратных метров. Этот модуль имитировал полёт на космическом корабле «Орлёнок».
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что лунный космический корабль появится у России к 2028 году.