Россия провела имитацию полёта на Луну

Эксперимент назывался «Эскиз». У него было несколько целей. Первая — оценить уровень стресса человека при остром периоде адаптации к изоляции в гермообъекте. Вторая — изучить молекулярно-клеточные процессы адаптации иммунной системы к экстремальным условиям.

Сообщается, что после завершения эксперимента его участники чувствуют себя хорошо. Всего среди добровольцев было четыре мужчины и две женщины. Они провели две недели в модуле площадью восемь квадратных метров. Этот модуль имитировал полёт на космическом корабле «Орлёнок».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что лунный космический корабль появится у России к 2028 году.