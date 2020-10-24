Россия провела огневые испытания новой ступени ракеты «Ангара»

Издание «РИА Новости» напоминает, что впервые ракету «Ангара-1.2» запустили в июле 2014 года. Тогда она летала со ступенью от тяжёлой ракеты «Ангара-А5». Теперь же для лёгкой ракеты создали штатную вторую ступень.

Испытания огнём прошли 23 октября. Роскосмос сообщает, что они были удачными. Их результаты позволяют продолжить лётные испытания ракеты.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами России говорил, что лётные испытания носителя «Ангара-1.2» состоят из трёх пусков. Когда всё-таки они состоятся, неизвестно.

Напомним, «Ангара» — это первая ракета, построенная в России после развала СССР.