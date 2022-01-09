Россия провела в Крыму учения по уничтожению беспилотников

Наука и технологии
Сегодня в 19:12
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Россия провела в Крыму учения по уничтожению беспилотниковОтработала сценарий атаки дронов
Пресс-служба Черноморского флота России сообщила, что в Крыму прошли учения. На них отрепетировали отражение атаки беспилотных летательных аппаратов врага.
Учения прошли с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчётами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Военные учились обнаруживать и сопровождать летательные аппараты, в том числе на сверхмалых высотах.
К учениям также привлекались самолёты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ.
Сегодня в НАТО также заявили, что Крым очень хорошо защищён с точки зрения противовоздушной обороны, поэтому силы альянса при столкновении могут понести там большие потери. Ещё одной такой же же хорошо защищённой территорией России признали Калининградскую область.
Источник: ТАСС