Россия проверила боеготовность войск на юге страны

Об этом сообщил телеканал «Звезда», ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны России. Замминистра посетил полигон Прудбой под Волгоградом. Именно там прошли двусторонние тактические учения с боевой стрельбой. В частности, военные стреляли из БМП-3, провели фланговую стрельбу из танков, а также стрельбы из огнемётов.

На учениях также отработали действия штурмовых взводов при взаимодействии с группами быстрого реагирования, «тоннельную войну», «огневую карусель».

Кроме того, замминистра оценил, как живут военнослужащие: проверил условиях их содержания.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны поучатся отражать воздушно-космическое нападение.