Россия раскрасила космическую ракету под хохлому

Летом прошлого года глава госпоскорпорации Дмитрий Рогозин предложил расписать космические корабли под гжель, хохлому и Федоскино. На это зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин ответил, что для оформления нужны инвестиции. Такая роспись должна делаться вручную.

Недавно Минобороны представило облик новой российской сверхлёгкой ракеты-носителя «Иркут». Он поможет Роскосмосу сэкономить. Предполагается, что ракеты выйдет в двух версиях: одноразовой и многоразовой, с возвращением на крыльях.