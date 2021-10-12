Россия раскрасила космическую ракету под хохлому

Наука и технологии
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Россия раскрасила космическую ракету под хохломуВ честь 800-летия Нижнего
Роскосмос украсил ракету-носитель «Союз-2.1б» рисунками, похожими на хохломскую роспись. Это было сделано в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
«Союз-2.1б» должен будет вывести на орбиту узловой модуль «Причал» в ноябре 2021 года. Роскосмос же сотрудничает с правительством Нижегородской области. Поэтому на ракету нанесли соответствующую символику.
Летом прошлого года глава госпоскорпорации Дмитрий Рогозин предложил расписать космические корабли под гжель, хохлому и Федоскино. На это зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин ответил, что для оформления нужны инвестиции. Такая роспись должна делаться вручную.
Недавно Минобороны представило облик новой российской сверхлёгкой ракеты-носителя «Иркут». Он поможет Роскосмосу сэкономить. Предполагается, что ракеты выйдет в двух версиях: одноразовой и многоразовой, с возвращением на крыльях.