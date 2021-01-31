Россия рассекретила характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

Эта ракета уже стоит на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации. «Российская газета» сообщает, что слайд с характеристиками показали во время выступления замминистра обороны на Едином дне военной приемки.

Благодаря этому стало известно, что калибр «Ярса» составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, а стартовая масса — 46 тонн. Масса полезной нагрузки ракеты равна 1,25 тонны. Двигатели тут работают на твёрдом топливе. Дальность полёта «Ярса» составляет 10 тысяч километров.

СМИ напоминают, что ракета оснащена четырьмя разделяющимися боевыми блоками мощностью до 500 килотонн каждый. «Ярс» можно запускать с любой точки маршрута боевого патрулирования. Всего у РВСН есть 150 пусковых установок данного ракетного комплекса как в мобильном, так и в шахтном исполнении.