Наука и технологии
Сегодня в 20:02
Россия расширит боевые возможности фрегатов
Новой артустановкой
Новая корабельная артустановка А-192М «Армат» калибра 130 миллиметров расширит боевые возможности фрегатов. Её уже начали выпускать серийно на петербургском заводе «Арсенал».
Оружие предназначено для строящихся многоцелевых фрегатов первого ранга проектов 22350 и 22350М, пишет «РИА Новости».
Артустановку А-192М создали на базе советской системы. Она стала легче — весит без боеприпасов 25 тонн. Благодаря этому А-192М можно монтировать на небольшие корабли. Также установка обладает полностью автоматизированной системой подачи выстрелов. А-192М — это универсальное орудие. Способно вести огонь и по морским, и по наземным, и по воздушным целям.
В России планируют разработку и новых типов боеприпасов для установки. В том числе, управляемых и активно-реактивных. Это значительно расширит боевые возможности.