Россия расширит боевые возможности фрегатов

Оружие предназначено для строящихся многоцелевых фрегатов первого ранга проектов 22350 и 22350М, пишет «РИА Новости».

Артустановку А-192М создали на базе советской системы. Она стала легче — весит без боеприпасов 25 тонн. Благодаря этому А-192М можно монтировать на небольшие корабли. Также установка обладает полностью автоматизированной системой подачи выстрелов. А-192М — это универсальное орудие. Способно вести огонь и по морским, и по наземным, и по воздушным целям.

В России планируют разработку и новых типов боеприпасов для установки. В том числе, управляемых и активно-реактивных. Это значительно расширит боевые возможности.