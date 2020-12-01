Россия разместила на Курильских островах С-300 с дальностью 400 километров

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО). Сообщается, что расчёты и дежурные силы уже отработали действия с системами противовоздушной обороны (ПВО) при получении сигнала о нарушении российских воздушных границ. Военные показали высокую слаженность работы.

Журналисты пояснили, что С-300В4 — это одна из модернизаций С-300В. Она отличается повышенной эффективностью — в 1,5-2 раза. Комплекс может сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальности до 400 километров и высоте до 37 километров. Основная задача системы — защита важных объектов от атак с воздуха.