Россия разрешит генетически отредактированные организмы

В документе говорится, что «генетические технологии, предполагающие направленное изменение собственных генов растения или животного без внесения чужеродного генетического материала», по сути, дают такой же результат, что и обычная селекция. Эти технологии власти планируют развивать.

Как сообщил профессор Сколтеха изданию N + 1, власти пытаются юридически развести понятия ГМО и генетически отредактированных организмов. Поэтому в России, где ГМО запрещены, картофель с геномом, отредактированным методом CRISPR, может появиться без противоречий.

Интересно, что, по определению, ГМО — это организмы, чей генетический материал был изменён. Но основным видом генетической модификации сейчас считается внесение чужеродных генов в исходный организм. Поэтому описанные выше генетические технологии, которые не предполагают использования чужих генов, могут быть допустимы для использования в России, в отличие от ГМО.