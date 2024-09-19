Россия развернула первые «дроны-авианосцы» в зоне СВО

Опубликовано 19 сентября 2024, 20:341 мин.
Россия развернула первые «дроны-авианосцы» в зоне СВОНа что они способны
Россия достигла значительного прогресса в области беспилотных технологий, развернув «носители дронов» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет Лента.ру со ссылкой на Forbes. Это первое известное использование подобной технологии в конфликте.
Новые носители дронов, которые называют «беспилотниками-матрешками» из-за их способности переносить и развертывать меньшие FPV-дроны, представляют собой заметный шаг вперед в развитии возможностей военных дронов. Они позволяют запускать FPV-беспилотники по целям, находящимся на расстоянии до 40 километров за линией фронта, обеспечивая тактическое преимущество за счет увеличения радиуса действия отдельных беспилотников.
Время полета традиционных FPV-беспилотников составляет около 15 минут, а дальность полета с емкими батареями — около 30 километров. Внедрение беспилотников-носителей призвано преодолеть эти ограничения, увеличив радиус действия.