Россия развернула первые «дроны-авианосцы» в зоне СВО

Новые носители дронов, которые называют «беспилотниками-матрешками» из-за их способности переносить и развертывать меньшие FPV-дроны, представляют собой заметный шаг вперед в развитии возможностей военных дронов. Они позволяют запускать FPV-беспилотники по целям, находящимся на расстоянии до 40 километров за линией фронта, обеспечивая тактическое преимущество за счет увеличения радиуса действия отдельных беспилотников.

Время полета традиционных FPV-беспилотников составляет около 15 минут, а дальность полета с емкими батареями — около 30 километров. Внедрение беспилотников-носителей призвано преодолеть эти ограничения, увеличив радиус действия.